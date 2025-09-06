¿Sirve hablarle a su perro como si fuera un bebé?: estudio revela qué efectos tiene

Los perros son una de las mascotas más populares en el mundo, al igual que los gatos. Esto hace que muchas familias decidan tener uno en su casa gracias a su fidelidad y su obediencia. Además, son animales que están dispuestos a jugar con sus dueños.

De acuerdo a las cifras del DANE, el 67% de los hogares en Colombia cuentan con al menos una mascota, lo que se traduce en aproximadamente 4,4 millones de familias. La gran mayoría de ellas, afirma que cuenta con un perro.

A pesar de que los perros no tienen la capacidad de hablar, se valen de mecanismos como su lenguaje corporal, ladridos o aullidos para transmitirle a sus dueños lo que sienten. Sin embargo, existe un método en el cual ellos pueden comprender de forma más sencilla las cosas que les dicen los humanos.

¿En qué consiste?

Un estudio realizado por la Universidad Eötvös Loránd, en Hungría, y publicado por la revista Nature reveló que los caninos son sensibles a la voz de los humanos cuando les hablan como si fueran bebés, ya que ellos tienden a reaccionar de una manera más interesada si escuchan un tono de voz cálido, agudo y emocional.

“Mediante resonancia magnética funcional en perros despiertos y sin restricciones, identificamos dos regiones auditivas no primarias. Estas responden más al habla naturalista dirigida a perros o bebés que al habla dirigida a adultos, especialmente cuando la hablan mujeres”, señala el estudio.

¿Cómo se llevó a cabo el estudio?

Para realizar esta investigación, los científicos utilizaron resonancias magnéticas para identificar cómo se comportaba el cerebro de los perros a partir de la forma en que le hablan las personas. Allí, detectaron que la actividad era totalmente diferente entre una voz neutral y otra aguda, la que usualmente se usa para hablarle a los bebés.

Tras esta prueba, los investigadores llegaron a la conclusión de que a los canes les gusta la voz que se usa con los bebés, ya que activa áreas cerebrales relacionadas con la emoción y la audición. Además, el tono resulta para ellos más estimulante, fácil de identificar y placentero.

“Durante su ontogenia, la experiencia de los perros con el habla humana está sesgada a la voz de su dueño y a sus características acústicas individuales”. concluyó el estudio.

¿Qué sucede en los perros cuando un humano les habla?

Los perros llegan a tener una respuesta cerebral distinta a cada sonido que escuchan en su entorno. En este caso, les resulta más agradable percibir la voz de un humano que las expresiones propias de su especie como jadeos o ladridos.

Al respecto, la neurocientífica Anna Bálint, también adscrita a la Universidad Eötvös Loránd, realizó una prueba con 17 canes, de razas border collie, golden retriever y pastor alemán, para comprobar su reacción cerebral ante diferentes sonidos. Alí, identificó que estos mostraron una emoción positiva al escuchar la voz de un humano. Asimismo, esta pasaba a ser negativa cuando percibían los sonidos típicos de estos animales.