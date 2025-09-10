Envían a la cárcel a dos personas que estarían traficando estupefacientes en Cartagena

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, judicializó a José Gregorio Jiménez Borrero y a Cristian Nicolás Valencia Dickson quienes, en hechos independientes, habrían sido sorprendidos transportando estupefacientes.

En ambos casos,los jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centros carcelarios.

La primera decisión judicial afectó a José Gregorio Jiménez Borrero, de 27 años, quien fue capturado el pasado 24 de agosto por la policía de carreteras. Según la investigación, el procesado haría evadido una orden de pare hecha en un retén policial, ubicado en el corregimiento de Bayunca. Poco después fue alcanzado por las autoridades y en el automóvil fueron encontrados 12 paquetes rectangulares con marihuana.

El otro caso involucraría a Cristian Nicolás Valencia Dickson, de 29 años, capturado en flagrancia en el barrio Loma Fresca de Cartagena. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre cuando la Policía Nacional, en medio de labores de patrullaje, requirieron al procesado para una requisa.Esta persona seríael encargado de surtir puntosde expendio en sectores de La Heroica. En su poder habría sido encontrada marihuana.