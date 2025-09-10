En 2025 van 16 denuncias por uso de escopolamina en hurtos callejeros en Manizales

Manizales

Las autoridades en las últimas horas realizaron una reunión extraordinaria para tratar el tema de hurto con escopolamina que está preocupando a la ciudadanía en Manizales. En 2025 van 16 casos en el último hecho un adulto mayor fue atracado por unos hombres que al parecer le suministraron esta sustancia

Paula Andrea Sánchez, secretaria del Interior de Manizales, confirmó que se están adelantando unas investigaciones técnicas para determinar el número de casos de hurto con escopolamina, sin embargo, la Policía tiene en sus bases de datos 16 denuncias por estos hechos. Ya las autoridades están determinando si efectivamente estos casos ocurrieron.

“ En el presunto caso de las situaciones delictivas que se han presentado en Manizales durante este año en donde presuntamente las víctimas han sido sometidas a través de la utilización de escopolamina, nos permitimos informar que nosotros, desde la Alcaldía de Manizales, la fiscalía, la policía y medicina legal tenemos una mesa de trabajo en la cual en los próximos días pues vamos a determinar con base en valoraciones de orden técnico y de medicina legal cuántos casos verdaderamente tenemos sobre esta conducta”, dijo Sánchez

Uno de los casos investigados está relacionado con un hombre adulto mayor que fue puesto en indefensión por unos hombres, al parecer le suministraron escopolamina

Las autoridades invitaron a denunciar este tipo de hechos en la línea de atención inmediata 123