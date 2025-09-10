El aeropuerto internacional Rafael Núñez alcanzó más 700 mil pasajeros en agosto

Como puerta de entrada al Caribe colombiano y motor de desarrollo turístico y económico para la región, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez continúa consolidando su papel estratégico en la conectividad aérea del país. En agosto de este año, la terminal movilizó 702.499 pasajeros, reafirmando a Cartagena como uno de los destinoscon mayor dinamismo en el territorio nacional.

Del total de viajeros, 553.494 correspondieron a vuelos nacionales y 149.005 a internacionales, evidenciando el atractivo de la ciudad tanto para los colombianos como para turistas de todo el mundo. En cuanto a las operaciones aéreas, en el octavo mes del año se registraron 5.030 vuelos, un incremento frente a las 4.867 operaciones de julio de 2025. De estas, 2.512 correspondieron a llegadas (1.974 nacionales y 538 internacionales) y 2.518 a salidas (1.984 nacionales y 534 internacionales).

“Estas cifras confirmanque Cartagena continúasiendo un destinode talla mundial.El Rafael Núñez no solo conectaa la ciudad con Colombiay el mundo, sino que también impulsa su competitividad, el desarrollo del turismo y la generación de empleo”,

afirmó Carlos Cuartas, gerente de concesión del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. Asimismo, el directivo agregó, “nuestro compromiso, además de garantizar una operación eficiente, segura y sostenible, es avanzar en el proyecto de modernización, que por un lado, responde al crecimiento de la demanda y a los retos del futuro, y por otro, representa una apuesta por el bienestar de los cartageneros”.

Con estos resultados, el Rafael Núñez reafirma su papel como aliado del desarrollo de Cartagena y del bienestarde sus habitantes. Más allá de ser un punto de tránsito, hoy es un motor que genera empleo, impulsa oportunidades para la comunidad y fortalece el turismo, una de las principales fuentesde ingreso de la región.Con el plan de modernización en marcha, se prepara no solo para responder al crecimiento futuro, sino también para ofrecer a cartageneros y visitantes una infraestructura de calidad, sostenible e incluyente, de la cual puedan sentirse orgullosos.

El proyecto continúa implementando programas de gestión social enfocados en fortalecer la relación con las comunidades del entorno, así como la implementación de mejoras para optimizar la experiencia y atención al usuario: sistemaautomático de ingreso a salas nacionales e internacionales, optimización de los mecanismos de climatización, nuevassalas VIP, renovación y ampliación de la ofertacomercial, entre otros.