Dos hombres fueron capturados con un arma de fuego ilegal en Magangué, Bolívar

La Policía Nacional de Colombia en un operativo realizado en el barrio Simón Bolívar del municipio de Magangué, patrullas de vigilancia lograron la captura de dos presuntos delincuentes de Brayan 25 años, y 20 años, por el delito de tráfico, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Según información proporcionada por la comunidad, se presume que los individuos tenían la intención de cometer un hurto en la zona.

Los individuos se movilizaban en una motocicleta Boxer Ct 100, color negro, de placa OHB-36F. Durante un registro, se les halló un revólver de fabricación industrial, marca Smith Wesson, calibre 38 mm, con 7 cartuchos sin percutir.

Al respecto, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante del Departamento de Policía Bolívar, declaró: “La Policía Nacional está comprometida con la seguridad de todos los ciudadanos de Bolívar. No permitiremos que delincuentes pongan en riesgo la tranquilidad de nuestras comunidades. Seguiremos trabajando incansablemente para combatir el crimen en todas sus formas”.

Ambos capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su judicialización. En las próximas horas un juez de la república le definirá su situación judicial.