Internacional

Condena 2-Absolución 1: juez vota a favor de absolver a Bolsonaro y pide anular proceso

Para una absolución o condena es necesaria una mayoría simple de tres de cinco votos.

Brazilian President Jair Bolsonaro (R) and the President of the Supreme Court, Luiz Fux, greet each other during the Brazilian Army Day celebration at the Army Headquarters in Brasilia, on April 19, 2022 (Photo by EVARISTO SA / AFP)

Brazilian President Jair Bolsonaro (R) and the President of the Supreme Court, Luiz Fux, greet each other during the Brazilian Army Day celebration at the Army Headquarters in Brasilia, on April 19, 2022 (Photo by EVARISTO SA / AFP)

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luiz Fux, votó a favor de absolver a Jair Bolsonaro del delito de golpe de Estado y de otros delitos imputados. Además, solicitó anular todo el proceso.

En este momento, la votación en el caso contra el exmandatario brasileño tiene 2 votos a favor de condenarlo y 1 a favor de su absolución, aún quedan dos jueces por exponer sus decisiones.

El veredicto se define con mayoría simple, es decir que se necesita un voto más para que el tribunal pueda condenar al expresidente o dos para absolverlo.

“Incompetencia” del tribunal

Fux defendió primeramente la “incompetencia absoluta” del tribunal para juzgar a un expresidente. Sostuvo que el caso debería ser examinado en otra instancia inferior.

También aseguró que la fiscalía no probó que los acusados constituyeran una organización criminal armada, puesto que no se demostró que se hubiese empleado ningún arma.

La trama golpista, dijo, no trascendió la “fase preparatoria”. Se inclinó por absolver a Bolsonaro, actualmente en arresto domiciliario, de los cinco cargos que se le imputan.

