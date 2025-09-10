Combates entre el Ejército Nacional y el ELN en Tibú dejan un soldado muerto

Norte de Santander.

En las últimas horas, soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano, que adelantaban operaciones de control territorial para neutralizar enfrentamientos de grupos armados organizados, sostuvieron combates contra integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Frente Juan Fernando Porras Martínez, en la vereda Las Delicias, municipio de Tibú, Norte de Santander.

El enfrentamiento se extendió por varias horas y dejó como resultado la muerte del soldado profesional Yamid Araque Cely, oriundo de Floresta, Boyacá, quien llevaba más de diez años de servicio en esta institución.

Debido a la complejidad del combate, las autoridades demoraron varias horas en poder trasladar y extraer el cuerpo de la zona.

Este hecho se produce en medio del conflicto armado que ya cumple casi ocho meses en la región del Catatumbo, marcada por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y operaciones de la Fuerza Pública.