Cierran proceso a concejal de Soacha: No falsificó libreta militar

El exsecretario de gobierno y excandidato a la alcaldía del municipio de Soacha, Danny René Caicedo Vásquez, en audiencia de imputación de cargos

Por petición de la Fiscalía, un juez de Bogotá ordenó cerrar el proceso que se seguía en contra del exsecretario de gobierno y ahora concejal del municipio de Soacha Danny René Caicedo Vásquez,

El concejal fue investigado por el delito de uso de documento falso, porque presuntamente utilizó una libreta militar falsa para quedarse con cinco contratos de prestación de servicios con entidades públicas entre los años 2016 y 2019.

Dice el fallo que, al examinar las pruebas, tanto la Fiscalía como el juzgado concluyeron que se configuró una figura que contempla la ley que se llama “error de tipo”, porque él no fue quien consiguió el documento falso, fue su papá quien, “motivado por experiencias previas con su otro hijo”, le asaltaron la buena fe.

Además, durante muchos años, ninguna autoridad cuestionó la autenticidad de esa libreta militar.

El concejal solo se enteró de la presunta ilegalidad del documento en 2020, cuando al solicitar un duplicado por pérdida, el Ejército Nacional le informó que no figuraba en sus registros. Inmediatamente después, adoptó una actitud transparente y se presentó voluntariamente a declarar ante las autoridades para aclarar los hechos.

“El padre del procesado, confiado en la legitimidad de ese canal y motivado por experiencias previas con su otro hijo, Juan Carlos Caicedo Cubillos (a quien se le tramitó el mismo documento sin inconvenientes años antes), replicó el procedimiento con Dany René. Esta secuencia de hechos, unida a la ausencia de señales de advertencia por parte de las autoridades que recibieron el documento a lo largo del tiempo, permite afirmar en grado de probabilidad que la representación del acusado sobre la legalidad de su libreta era no solo genuina, sino objetivamente razonable, y por ende excluye su responsabilidad penal bajo el entendido de un error de tipo, conforme al artículo 32 núm. 10 del Código Penal”, se lee en el fallo.

La sentencia estableció que el concejal fue víctima de un error en el trámite de su documento militar, completamente ajeno a su voluntad y conocimiento.