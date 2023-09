Danny Caicedo defiende autenticidad de documentos asegurando que se tratan de duplicados

Luego de que Caracol Radio conociera una denuncia contra el candidato a la alcaldía de Soacha, Danny Caicedo, por presunta falsedad ideológica y material en documento público debido a que habría accedido a contratos con el Distrito de Bogotá presentando una falsa libreta militar y diploma de bachiller, el candidato respondió, asegurando que todo se trata de un ataque a su campaña y explicando su versión de los hechos.

Según pudo conocer Caracol Radio, en una copia digital de las carpetas contractuales de Danny Caicedo se observa frente a contratos suscritos con el Distrito en 2014 y 2015 que en los dos procesos se registra un diploma de bachiller del INEC de Soacha, que fue entregado con un número de cédula cuando aún Caicedo no había cumplido la mayoría de edad y poseía una tarjeta de identidad.

Al respecto de esta irregularidad el candidato dice que esto se debe a que en su momento hubo un descuido de su parte y perdió el diploma original, razón por la que tuvo que pedir una nueva copia, la cual le fue entregada con la cédula de ciudadanía, y que había sido expedida dos meses después de que se graduara originalmente.

“Yo en ese momento no fui cuidadoso con la recepción de mis documentos y pierdo el diploma. Nunca me percaté de sacarle una copia, un duplicado, un escáner y lo solicito de nuevo, pero ya con mi cédula de ciudadanía. Lo solicito y me lo entregan, es con cédula de ciudadanía, pero con la misma fecha en que me lo dieron”, dice el candidato.

Por otro lado, en la denuncia original se aprecia que el candidato aparece matriculado en la institución educativa La Alameda de Soacha y no en el INEC donde asegura que se graduó. Frente a esto, Caicedo dijo a que, si bien arrancó su grado 11 en el colegio La Alameda, por cuestiones “personales” tuvo que abandonar el instituto y acabar en el INEC, el cual es un lugar para validación escolar.

“Es un instituto también de validación ,tengo que aclararlo, y también tengo que decirlo sin ningún temor ahí terminé mis estudios, tengo hasta una sábana de notas. Tengo muchos documentos que no he querido publicarlos para evitar especulaciones y cosas, pero ahí tengo todos mis documentos en regla. Me graduó en junio, me entregan el diploma de grado y eso fue lo que pasó; por eso es que en el sistema aparece La Alameda porque ahí fue donde yo arranqué a estudiar en el año 2008 cuando estaba haciendo mi grado número 11″, continúa el candidato.

El candidato no menciona la razón del cambio de institución ni el nombre de la institución a la que pertenecía antes de ingresar en el colegio La Alameda, pero asegura que ese diploma de bachiller le sirvió para trabajar toda su vida con el Estado y estudiar en diferentes instituciones educativas de renombre.

Respecto a las denuncias del uso de una libreta militar falsa para contratar con la Alcaldía de Bogotá, la cual habría sido expedida en el año 2011, para que luego apareciera en la base de datos del Ejército que esta realmente fue entregada en 2021, el candidato dice que se trata de un documento que también perdió en su momento, razón por la cual tuvo que pedir otra.

“Si eso porque yo la perdí y solicitó otra y me entregan esa (…) lo que aparece en el sistema del ejército es la fecha de la expedición del duplicado que solicité”, dijo Caicedo, asegurando que en su momento intentó ser reservista y que no se lo permitieron debido a un problema que presentaba en el año 2010.

Finalmente, el candidato mantiene que se tratan de ataques en su contra, insistiendo que en ambos casos se trató de descuidos y pérdida de los documentos, los cuales necesitaron de un duplicado. Razón por la cual, presuntamente las fechas de expedición no concuerdan con las que se habrían pasado en los documentos de las carpetas de contratación presentadas hace unos años cuando accedió a contratos con la Alcaldía de Bogotá.

Caracol Radio se comunicó con la jefatura de prensa del partido Nuevo Liberalismo, que le dio aval a Caicedo para su candidatura, pero no se ha pronunciado al respecto. Por otro lado, también contactamos al presidente de la colectividad En Marcha, a la que pertenece el aspirante a la alcaldía, y asegura que se encuentran revisando la denuncia y preparando una declaración al respecto.