Cárcel para dos presuntos abusadores sexuales en Bolívar

Una de las decisiones judiciales afectó a un hombre de 42 años quien habría accedido carnalmente a una amiga de su hija. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de julioen Bayunca. La víctima, de 19 años llegó a la casa del procesado para celebrar el cumpleaños de su compañera, siendo abusada sexualmente mientras estaba dormida.

Labores de policía judicial evidenciaron que al día siguiente de la agresión el ahora procesado pretendió abusarla nuevamente y ante la resistencia de la joven, la víctima habría sido golpeada y amenazada de muerte, en caso de que contara lo sucedido.

Por estos hechos,servidores del CuerpoTécnico de Investigación (CTI), en coordinación de la Policía Nacional, capturaron al procesado el pasado 29 de agosto en el barrio Villa de Aranjuez de Cartagena.

En otros hechos,ocurridos el pasado24 de agosto en Turbana,fue judicializado un hombre presuntamente responsable de incurrir en tocamientos de índole sexual del que fue víctima una joven de 13 años.

El procesado habríaingresado durante la noche a la casa de la joven mientrasdormía, para someterla a tocamientos en sus partesíntimas. Familiares de la menor de edad quienes se percataron de lo sucedido detuvieron al hombre y lo entregaron a la Policía Nacional.

LaFiscalíalesimputóalosinvestigadosdeacuerdoconsusresponsabilidadesindividuales los delitos de acceso carnal o acto sexual con incapacidad de resistir, tentativa de acceso carnal violento y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Los cargos no fueron aceptados.