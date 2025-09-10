Cae red delincuencial que escondía estupefacientes en el muelle de tablas de Cartagena

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, logró la captura de tres presuntos expendedores de drogas en el norte de la ciudad.

La oportuna información de la ciudadanía permitió que las patrullas de vigilancia lograran sorprender a tres jíbaros expendiendo sustancias estupefacientes en los alrededores del muelle de Tablas en el Centro Histórico.

Durante el operativo fueron capturados alias ‘Paola’, ‘el Nelson’ y ‘el Brayan’, de 43, 25 y 26 años respectivamente, naturales de la ciudad de Bogotá y el País de Venezuela. Durante el procedimiento se les incautaron 30 dosis de cocaína y 80 cigarrillos de marihuana.

Alias ‘Paola’, natural de la capital del País, presenta tres (3) anotaciones judiciales como indiciada por los delitos de tráfico de estupefacientes (2017, 2018) y daño en bien ajeno (2016).

Las investigaciones permitieron establecer que, estos individuos eran los encargados del expendio de estas sustancias alucinógenas en los diferentes puntos turísticos del Centro Histórico. Mensualmente distribuían más de 5 mil dosis de estupefacientes con una renta criminal superior a los 100 millones de pesos.

Los elementos incautados y los indiciados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 2.082 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 571 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.