Bolívar conmemora Día Nacional de los Derechos Humanos “Seguros, Cercanos y Presentes”

En este Día Nacional, la institución policial reafirma su compromiso con un futuro donde la dignidad y la justicia sean una realidad para todos los bolivarenses

La Policía Nacional de Colombia en Bolívar se une a la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, reafirmando su compromiso con la promoción, el respeto y la protección de los derechos de todos sus habitantes a través de la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”. En un departamento diverso y rico culturalmente, la defensa de los derechos humanos es fundamental para una sociedad justa.

La estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes” busca fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las autoridades, promoviendo cercanía y colaboración en la protección de los derechos. A través de esta iniciativa, se busca garantizar que cada persona en Bolívar ejerza plenamente sus derechos.

Sin embargo, la realidad presenta desafíos como la violencia de género, la presencia de grupos armados, y la pobreza que afecta a comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.

“En este Día Nacional de los Derechos Humanos, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente por la seguridad y el bienestar de todos los bolivarenses, protegiendo sus derechos y construyendo un futuro de paz y prosperidad para todos”, declaró el Coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La participación activa de la comunidad es esencial para la protección de los derechos humanos en Bolívar. Fomentar el diálogo, la denuncia y la colaboración entre ciudadanos y autoridades contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

La Policía Nacional continúa trabajando para abordar los desafíos que enfrenta Bolívar, especialmente en lo que respecta a la protección de las poblaciones más vulnerables. Se están implementando programas y estrategias específicas para combatir la violencia de género, proteger a las comunidades rurales y garantizar el acceso a la justicia para todos.

Desde las instituciones hasta los ciudadanos, el llamado es a redoblar esfuerzos para garantizar los derechos de todos. En este Día Nacional, reafirmamos nuestro compromiso con un futuro donde la dignidad y la justicia sean una realidad para todos los bolivarenses.