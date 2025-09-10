Alcaldía anuncia medidas para superar crisis del alcantarillado en tres barrios de Cúcuta

Cúcuta.

La Alcaldía de Cúcuta anunció nuevas acciones para atender la emergencia que desde hace más de siete años afecta a los habitantes de los barrios La Primavera, Tucunaré y Caracoles, por el colapso del alcantarillado.

La situación, que según la comunidad mantiene en riesgo a más de 1.200 familias, provocó bloqueos en la vía que comunica a la ciudad con el municipio de El Zulia.

El secretario de gobierno, Miguel Castellanos, explicó que el origen del problema está en tres viviendas construidas sobre un colector de aguas, una de las cuales colapsó y taponó el sistema.

Tras los bloqueos, la administración municipal instaló una mesa de trabajo con presencia de varias secretarías y dependencias.

“Avanzamos en un cronograma con tareas para cada entidad y mañana realizaremos una visita técnica en el terreno, esta vez con el acompañamiento de Aguas Kpital y la Secretaría de Salud, para medir también el impacto sanitario”, indicó Castellanos.

En cuanto a las soluciones de fondo, el funcionario explicó que ya existe un fallo en primera instancia de la Inspección de Policía que ordena la demolición de las tres viviendas construidas en el espacio público.

“La segunda instancia, que debe fallar en un plazo no mayor a 30 días hábiles, será la que defina el tiempo y el monto de los subsidios de arriendo para las familias afectadas”, afirmó.

El secretario precisó que, de confirmarse la demolición, Aguas Kpital está lista para iniciar las reparaciones del colector una vez se despeje la zona.

“Lamentablemente la reparación solo se puede hacer después de la demolición de las casas”, recalcó.

Finalmente, Castellanos subrayó que el actual gobierno viene trabajando en una problemática heredada de administraciones anteriores.

“Se construyó en un sitio que no se podía y esas edificaciones terminaron taponando el alcantarillado. Lo importante es que hoy tenemos un plan claro para solucionarlo”, puntualizó.