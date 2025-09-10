Adulto mayor fue ultimado por sicarios en el barrio Chino: no hay capturas

Expresó la Policía Metropolitana de Cartagena a través de un reporte judicial, que en el barrio Chino, sector de Los Plátanos, se presentó el homicidio de Ramiro Agressott Molina de 72 años, sin antecedentes judiciales, quien resultó herido por arma de fuego, alcanzando a ser trasladado por testigos a un centro asistencial donde perdió la vida.

Según testigos del lugar, el hoy occiso se encontraba en la parte externa de una vivienda, cuando fue abordado por dos personas en motocicleta logrando impactarlo con proyectil calibre 9 mm.

Entre tanto, la inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación. El suceso no deja personas capturas.