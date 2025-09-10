24 años de prisión para un abusador serial en Cartagena

Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 24 años y 3 mesesde prisión a FabianAlberto Chico Bello,quien reconoció haber abusado sexualmente y asesinado a tres mujeres en Cartagena (Bolívar).

Un fiscal de la Seccional Bolívar demostró que el ahora condenado, en 2023, agredió sexualmente a tres trabajadoras de establecimientos de comercio. Los hechos documentados por la Fiscalía ocurrieron el 27 de mayo en el barrio La Consolata, el 30 de junio en el sector de San José de los Campanos y el 8 de julio en San Fernando.

Labores de policía judicial, adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), evidenciaron comportamientos similares por parte del responsable, previo a los crímenes.

En cada una de estas fechas Chico Bello, de 25 años, esperó que los establecimientos comerciales, siempre atendidos por mujeres, finalizaran la atención al público. Una vez el lugar quedaba sólo, las vendedoras eran intimidadas con un arma de fuego.

Luego de haberhurtado el dinerode las ventas y las pertenencias de las víctimas, estas eran forzadas a ingresar al baño de cada lugar, donde las obligaba a desnudarse y tras amordazarlas las agredía sexualmente.

PorestoshechosunafiscaldelCentrodeAtenciónIntegralaVíctimasdeAbusoSexualdela Seccional Bolívar imputóa Chico Bello los delitosde hurto calificado agravado y actosexual violento.