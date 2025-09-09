Unidad de gestión de riesgos traza acciones preventivas por temporada de lluvias

Cúcuta

El gobierno municipal planea acciones preventivas para responder a la temporada de lluvias que se avecina y que podría generar emergencias.

El secretario de la Unidad de Gestión de Riesgos Fabian Prato dijo a Caracol Radio que “estas trazando una estrategia desde nuestro despacho que se convierta en una acción preventiva un alertas tempranas con las comunidades para poder actuar oportunamente”.

Explicó el funcionario que “en la actualidad se mantiene el monitoreo permanente sobre zonas de riesgo o lugares donde la comunidad se expone por mal uso de disposición de basuras, canales obstruidos u levantamiento de viviendas en zonas de alto riesgo”.

Indicó que se ha proyectado el trabajo a través de un boletín de emergencias que le permita a la comunidad estar monitoreada de manera permanente y además poner de manifiesto en ese documento las amenazas y riesgos en materia climatológica.

Finalmente el funcionario hizo un llamado a la comunidad para que estén atentos a las recomendaciones que se entregan con el fin de prevenir accidentes u situaciones de riesgo.