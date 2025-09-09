Una propuesta bilingüe, divertida y refrescante en “Listen to my uncle, Oigan a mi tío”

Los días 19 y 20 de septiembre en WAW Studio de Bogotá, se presenta el stand-up comedy “Listen to my uncle, Oigan a mi tío”, una puesta en escena en inglés con funciones en español, siendo una propuesta irreverente, auténtica y profundamente cercana, que celebra con mucho humor los tropiezos de aprender inglés en nuestro contexto latinoamericano.

Escrito e interpretado por Nelson Pérez Rojas, docente y comediante con una mirada aguda sobre la cotidianidad educativa, trasmite en este show una radiografía hilarante de esas situaciones que todos hemos vivido: la pronunciación inentendible, los malentendidos gramaticales y las confusiones culturales que surgen en el camino de dominar un segundo idioma.

Cortesía: “Listen to my uncle, Oigan a mi tío” Ampliar

El stand-up comedy es inspirado en sus años de enseñanza en colegios, universidades y otros espacios formativos del país, Nelson convierte su experiencia como profesor en un repertorio de anécdotas tan absurdas como entrañables, con una capacidad de conectar con el público, sin importar su nivel de inglés. “Listen to my uncle” o su versión en español, “¡Oigan a mi tío!”, es mucho más que un monólogo: es una invitación a reconocernos en las experiencias del otro, a reírnos de nuestros errores y a entender que el aprendizaje también puede ser un acto profundamente liberador y cómico.

Esta función bilingüe, divertida y refrescante que se presentará los días 19 y 20 de septiembre en WAW Studio, que llega para hacer reír a carcajadas con las aventuras de Nelson Pérez y aprender un nuevo idioma. Informes y reservas en el teléfono WhatsApp: 315 2430707.