Una persona muerta por siniestro vial en jurisdicción del municipio de Arjona

Una persona resultó fallecida por siniestro vial en jurisdicción del municipio de Arjona

Los hechos ocurrieron en la Troncal de Occidente en la entrada al barrio Sueños de Libertad

La persona de sexo masculino quedó tendido en la vía junto a una motocicleta TVS 100 de color negro de placas NDI09F.

Al momento no se ha podido identificar a la persona fallecida teniendo en cuenta que no presenta documentación y en el lugar de los hechos no hay familiares o personas que lo conozcan.