Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Una persona muerta por siniestro vial en jurisdicción del municipio de Arjona

Hasta el momento no ha podido ser identificada

Una persona resultó fallecida por siniestro vial en jurisdicción del municipio de Arjona

Una persona resultó fallecida por siniestro vial en jurisdicción del municipio de Arjona

Los hechos ocurrieron en la Troncal de Occidente en la entrada al barrio Sueños de Libertad

La persona de sexo masculino quedó tendido en la vía junto a una motocicleta TVS 100 de color negro de placas NDI09F.

Al momento no se ha podido identificar a la persona fallecida teniendo en cuenta que no presenta documentación y en el lugar de los hechos no hay familiares o personas que lo conozcan.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad