TransCaribe hace un llamado urgente a sus usuarios, a cuidar su vida e integridad en el Patio Portal

El sistema pide a sus usuarios utilizar los puentes y pasarelas peatonales en el Patio Portal, y evitar cruzar por la vía vehicular entre plataformas, arriesgando su vida

TransCaribe reitera a todos los usuarios la importancia de la utilización de los puentes y plataformas peatonales dentro del Patio Portal. Estas estructuras fueron construidas, y son constantemente sometidas a mantenimiento, para garantizar la seguridad e integridad de los pasajeros al momento de cruzar entre las plataformas alta y baja.

El sistema realiza constantemente labores de pedagogía, sensibilización y control en el Patio Portal, buscando minimizar la cantidad de usuarios que cometen imprudencias que ponen en riesgo su vida y su integridad, como realizar el cruce por las vías vehiculares de este lugar.

Sin embargo, es reiterativo el incumplimiento del cruce por los puentes y pasarelas peatonales, causando así situaciones que arriesgan la vida de quienes cometen estas imprudencias, y además, afectando la operación del sistema.

En los últimos días, una ciudadana que cruzaba por una zona prohibida sufrió una fractura de tobillo, y debió ser trasladada a un centro asistencial por una ambulancia.

Pero la situación más insólita fue registrada esta semana, cuando un usuario con discapacidad cruzó en su silla de ruedas por la vía vehicular, y otras personas debieron cargarlo para subirlo a la plataforma alta, arriesgando todos su vida, aun cuando las plataformas del Patio Portal son inclusivas y pensadas para la accesibilidad de todos los usuarios.

“Hacemos un llamado imperativo a los ciudadanos a cumplir con las normas de tránsito y el manual del sistema, pero antes que eso, a ser prudentes, a no arriesgar su vida, a no exponerse a accidentes. Es su vida la que están poniendo en juego por ahorrarse unos segundos. Usemos los puentes y pasarelas peatonales”, expresó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

