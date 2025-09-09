Trabajadores administrativos de colegios oficiales en Manizales están en un paro escalonado

Manizales

El sindicato de los trabajadores administrativos de los colegios oficiales anunció un plan tortuga y de no recibir respuesta por parte del Ministerio de Educación entrará a paro indefinido, lo cual afectaría el normal desarrollo de las clases en Manizales y el país

Edna Ruth Acosta Olaya de Sintrenal Manizales comentó que hoy están en Bogotá en diálogo permanente con el Ministerio de Educación, quien debe pagar la nivelación salarial y demás acuerdos logrados en manifestaciones anteriores, de lo contrario el sector de trabajadores administrativos de la educación tendrá un paro de carácter indefinido

“No han atendido del Ministerio, pero aún no hay una expresión definitiva ni positiva, no hay una solución, nosotros continuaremos aquí en Bogotá y si no hay respuesta nos vamos a un paro definitivo.”, explicó Acosta

Ah, no, pues llegando ya al paro definitivo, en este momento estamos en el

Hoy en día ya hay consecuencias del plan tortuga en algunas instituciones no hay personal del aseo, o de tesorería, lo que dificulta el normal transcurrir de las clases. El sindicato cuenta con un concepto favorable del Consejo de Estado que respalda los reclamos que tiene el sector en cuanto a sus pagos y demás derechos

“Este paro afectaría la prestación del servicio porque no habría quien haga el aseo, no habría quien abra una puerta, no habría quien vigile el colegio porque todos entraríamos en las actividades. En toda institución educativa pues es muy importante la secretaria, el tesorero, el vigilante, la señora de servicios generales, así como los docentes y los alumnos porque la comunidad educativa es un todo”; dijo la líder del sindicato en Caldas

El día de hoy se espera que el Ministerio de Educación responda a las inquietudes que tiene el sindicado Sintrenal