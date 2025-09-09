Tenderos preocupados por distribución de bebidas ante amenazas a embotelladoras

Cúcuta

Los tenderos en la ciudad de Cúcuta se mostraron preocupados por la ola de violencia que amenaza la distribución de bebidas como gaseosas y cervezas en las tiendas de barrio.

En un crudo relato uno de los representantes del gremio le conto a Caracol Radio la odisea que están viviendo como consecuencia de la reducción en la distribución de los productos.

“Desde hace dos semanas el abastecimiento ha estado reducido, no tenemos productos para la venta, los mismos escasean ante las intimidaciones de las que vienen siendo víctimas las empresas” indicó.

Explicó además que frente a esta situación, se han disminuido las ventas, causando un detrimento en los ingresos de los tenderos que hoy tienen muy poco producto para la venta y que podría agudizarse ante esta problemática de inseguridad.

“Quien iba a pensar que esta situación tan compleja llegara a golpearnos y que nosotros estuviéramos expuestos a esta situación” dijo el representante del gremio al rechazar enérgicamente lo que están afrontando.

Finalmente demandaron todo el apoyo de las autoridades al gremio para poder superar estas dificultades que hoy tiene en jaque la cadena de distribución de bebidas en la zona de frontera.