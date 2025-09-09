Sicarios acabaron con la vida de un hombre en Magangué

Un homicidio por arma de fuego se presentó en zona urbana del municipio de Magangué, Bolívar. Los hechos ocurrieron en el barrio Pastrana

La víctima fue identificada como Uldarico José Díaz Bonilla de 55 años de edad, el cual presenta herida por arma de fuego.

Esta persona se movilizaba en su motocicleta, momento en el que es abordado por dos sujetos que sin mediar palabra le disparan lo que le ocasiona la muerte en el lugar de los hechos.

Por información recolectada este sujeto supuestamente se dedicaba a la venta de estupefacientes en la modalidad de menudeo. Además presenta siete anotaciones por tráfico o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.