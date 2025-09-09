“Que nos respeten la vida”: el llamado del inspector de trabajo de Tibú tras atentado

Norte de Santander.

El inspector de trabajo, defensor de derechos humanos y excandidato a la Alcaldía de Tibú, Franklin Minorta, relató a Caracol Radio que se desplazaba por la vía que de Cúcuta conduce a Tibú cuando, a la altura del corregimiento Campo Dos, hombres armados dispararon contra el vehículo de protección en el que se movilizaba.

“Hombres de civil con armas largas y cortas dispararon contra el vehículo de protección. Afortunadamente estábamos cerca de la subestación y pudimos refugiarnos; el Ejército y la Policía reaccionaron y nos brindaron seguridad”, contó Minorta.

El líder social aseguró que no se trató de un hecho aislado, pues había recibido amenazas por su labor de defensa de los derechos humanos en la región.

“El mensaje es a que nos respeten la vida, a que haya garantías para el libre desarrollo de nuestro ejercicio”, señaló.

Sobre la experiencia de vivir un ataque de estas características, Minorta dijo: “Es terrible, terrible estar en una situación de estas. Es algo que no quisiera que nadie viviera. Es lamentable que sucedan estos hechos en el territorio”.

A los responsables del atentado y a los actores armados que operan en la zona, hizo un llamado al respeto de la vida y de la labor de los defensores sociales.

“Nosotros trabajamos en defensa de nuestro territorio y de los derechos humanos, y no debemos ser incluidos en la violencia”, afirmó.

Pese a la amenaza y la preocupación por su seguridad y la de su familia, Minorta ratificó que continuará con su trabajo en el Catatumbo.

“Es nuestro legado, seguiremos ejerciendo nuestra labor a pesar de estas situaciones, confiando en que nos puedan brindar garantías de seguridad”, concluyó.