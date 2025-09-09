Petro pide liberación en Venezuela de Enrique Márquez: “Un pueblo dividido es fácil de invadir”

Este martes, se cumplen ocho meses de la detención del líder venezolano, Enrique Márquez, en medio de una seguidilla de arrestos ejecutada por los servicios de inteligencia del chavismo contra dirigentes políticos regionales y activistas.

Hoy el presidente Gustavo Petro pidió por su liberación y por la de los colombianos detenidos en Venezuela; al tiempo en que hizo un llamado por el diálogo en este país.

“Ojo, no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder”, dijo.

Aseveró en que es momento de la unión porque “un pueblo dividido es fácil de invadir”.

“La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo ha llegado. Un pueblo dividido es facil de invadir. Hora del dialogo, la reconciliación y la unión en Venezuela”, puntualizó.