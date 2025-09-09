“No hay sanción penal ni disciplinaria contra el cirujano plástico Gabriel Monterrosa”: abogado

El pasado 3 de septiembre, Yovana Payares Carmona dio a conocer en Caracol Radio una denuncia, donde señalaba al cirujano plástico Gabriel Monterrosa de realizarle un mal procedimiento en sus senos, que terminó, según ella, afectándole los pezones, además del daño sicológico y perjuicios económicos.

Al respecto, se refirió el abogado José Gabriel Pereira apoderado del galeno, quien dijo que actualmente no hay ningún tipo de sanción penal ni disciplinaria contra su cliente, y que ya se cumplieron los términos para realizar cualquier tipo de reclamación, toda vez que la cirugía se realizó durante el año 2022.

Cirujano es señalado por mal procedimiento en Cartagena: “Me operó los senos y quedé sin pezones”

Así mismo, destacó que el especialista en tres oportunidades intentó subsanar cualquier inconformidad, pero por causas de sobrepeso, hipertensión y embarazo, no pudo intervenirla nuevamente.

“Si nos vamos por el proceso penal, la fiscalía solicitó preclusión por el tema de caducidad. En este caso si bien esa decisión fue objeto de un recurso de apelación, el término de caducidad opera de manera objetiva por ende eso debe ser confirmado. No existe nada que lo afecte. Ahora, si nos vamos para el Tribunal de Ética Médica, pongo de presente una certificación fechada 8 de septiembre, en la cual se confirma que el señor médico Gabriel Monterrosa Robinson no tiene ningún tipo de sanción por haber faltado al ejercicio de su profesión, ni mucho menos una investigación", expresó el jurista.

Conocido este pronunciamiento, será la instancia judicial quien determine el resultado del proceso. Por ahora, no hay conciliación entre las partes.