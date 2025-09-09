MinJusticia radica Proyecto de Ley Arles para reforzar la búsqueda de desaparecidos

El Ministerio de Justicia y del Derecho, radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 239 o Arles, una iniciativa que cumple una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer la búsqueda de desaparecidos y sancionar omisiones estatales.

La iniciativa que representa un homenaje a Arles Edison Guzmán Medina, víctima de desaparición forzada ocurrida en la Comuna 13 de Medellín en 2002, en el contexto de la Operación Orión, “busca crear una nueva causal de falta disciplinaria gravísima en el Código General Disciplinario, para sancionar a los servidores públicos y funcionarios de policía judicial que omitan, retrasen o impidan injustificadamente las órdenes inmediatas de verificación en casos de desaparición de personas".

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, afirmó: “en Antioquia existió una relación entre el paramilitarismo, las instituciones, la fuerza pública y las autoridades políticas de la época. Fue allí donde se propiciaron y surgieron los grupos paramilitares en Colombia. Ya contamos con decisiones del Sistema Interamericano como el caso Guzmán Medina, como en los casos de El Aro y La Granja, que han establecido la responsabilidad del Estado colombiano. Sin embargo, estas decisiones se han limitado a ese reconocimiento y aún no se reflejan en procesos penales contra los responsables individuales. No vemos investigaciones ni juicios para sancionar por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a las autoridades políticas que promovieron el paramilitarismo en Antioquia. Quedamos a la espera de las decisiones de la justicia colombiana.”

Así mismo, hizo un llamado a la justicia colombiana para que los numerosos casos en investigación, especialmente en Antioquia, no queden en la impunidad.

El proyecto de Ley Arles complementa el Mecanismo de Búsqueda Urgente, cerrando vacíos en la respuesta estatal y garantizando que nunca más se repitan conductas de omisión que agravan el sufrimiento de las familias.