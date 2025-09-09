Más de 480 marcas locales y emprendimientos hacen parte de la nueva edición de Feria EVA
En su Love Edition, la feria es un motor para los negocios, la creatividad y el talento colombiano, además habrá gastronomía, una programación musical y de entretenimiento abierta al público en su doble jornada.
Bogotá se alista para recibir una nueva edición de la Feria EVA en su Love Edition que tendrá doble jornada, del 11 al 14 y del 18 al 21 de septiembre, en el boulevard del Parque 93, también el pabellón de la 94, donde se integra el EVA Home & Decor, dedicado a innovación en diseño para el hogar. El recorrido reunirá a más de 480 emprendimientos, desde moda y decoración hasta gastronomía, bienestar y tecnología.
Para esta edición, EVA cuenta con una programación musical y de entretenimiento abierta al público sin costo, con más de 40 artistas musicales en escena de diferentes géneros y ritmos como el pop, jazz, blues, cumbia, boleros, son cubano, flamenco, rock, música clásica entre otros, con artistas y talentos nacionales, así como invitados especiales de Argentina y Francia como: Andrey Serrano, Alejandro Saavedra, Bandejas Especiales, Bauxite Jazz, Radio Bondage, Pablo Watusi, La Central. DJ sets como: Paquita Gallego, Monte Olimpa , Animaleja , Echoselector , Loa Malbec, entre otros.
En el área gastronómica, distribuida en cinco zonas, se reunirán más de 70 emprendimientos culinarios, incluyendo proyectos como Matchamor, de la actriz Katherine Porto, y Sanse, de Olga Lucía Vives ofreciendo una amplia variedad de sabores y experiencias culinarias. La Feria EVA presenta un formato que ofrece una experiencia auténtica y divertida, ambientada para celebrar el amor y la amistad.
Entre las marcas que se destacan por su propuesta creativa y su contribución al fortalecimiento del diseño local, se encuentran Kitara, Bethel Minimal y Orbon en la categoría moda femenina; Filamental, Alda & Romera y Trazzo en joyería de autor; Not to Fancy, Folks y Ectasy en accesorios. En la categoría de bienestar, sobresalen Aurora Pro Makeup, Le Petit Perfumes y Casa Ocho; mientras que en moda masculina estarán presentes Palms Capra, Degody y Minka. En el nuevo Pabellón de Home & Decor marcas como In Salone, La Miscelánea, Supellex y Maison Manzilin, que presentan propuestas inspiradoras para el diseño y la ambientación del hogar.
Reafirmando su compromiso social y su deseo de generar un impacto positivo en la comunidad, la Feria apoya a la Fundación INTI, dedicada a la rehabilitación integral de sobrevivientes de quemaduras en Colombia, contribuyendo a la reconstrucción de vidas y esperanzas. Más información en www.feriaeva.com y @feriaeva.co.