“Los dineros de la salud se los roban”: veedor advierte sobre la crisis en Cúcuta

Cúcuta.

En medio de las manifestaciones realizadas en las instalaciones de la Nueva EPS en Cúcuta, el veedor de salud Jorge Muñoz lanzó una dura advertencia sobre el colapso que atraviesa el sistema de salud, señalando que el problema central es el desvío de recursos.

“Lo del dinero es el manejo que le da la Nueva EPS. El ADRES gira dineros a las EPS y no sabemos por dónde lleva el dinero. Si compran medicina, si contratan médicos o especialistas, pero esto es un caos”, expresó.

Muñoz recalcó que la situación golpea a todos los usuarios, pero de manera especial a los más vulnerables.

“No hay para que le suministren a un enfermo dos sobres de acetaminofén, que es lo más económico que existe en este país. Ahí está el ejemplo de los niños, qué retraso total en los tratamientos. El adulto mayor, aquellos que tienen problema de diabetes, urología, parte renal o tratamientos cardiovasculares, esto está parado, no funciona”, advirtió.

El veedor también hizo referencia al Hospital Universitario Erasmo Meoz, que enfrenta serias dificultades para sostener sus servicios por la ausencia de recursos.

“No hay recursos, no se sabe para dónde van o si llegan, no tenemos un chequeo de nosotros, los veedores de salud. Eso lo manejan políticamente (…) El dinero se pierde, el dinero se lo roban así sencillamente”, denunció.

De acuerdo con Muñoz, la crisis no solo se refleja en la falta de medicamentos básicos, sino también en la imposibilidad de que muchas familias puedan costear tratamientos de alto valor.

“Hay gente que no tiene dos mil seiscientos pesos que vale un sobre de acetaminofén, mucho menos un medicamento de doscientos o trescientos mil pesos”, aseguró.

Las protestas que se mantienen en la ciudad buscan llamar la atención sobre este panorama, que según el veedor se ha venido deteriorando desde hace varios gobiernos y que hoy mantiene al sistema de salud “en cuidados intensivos”.