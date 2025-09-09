Las 5 decisiones que definirán el futuro de Colombia

La primera procede de Estados Unidos, país que deberá definir si certifica o “descertifica” a Colombia en la lucha contra las drogas. “Es una decisión que se tomará en los próximos días y aunque nadie sabe qué va a pasar, ya corren versiones de que puede ser una desertificación condicionada”, explica Santos. Un llamado de atención por el crecimiento de los cultivos ilícitos, que ya superan las 330 mil hectáreas de coco, pero sin sanciones que afecten a la fuerza pública o a la economía.

En segundo lugar, la decisión estará en manos de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la reforma pensional. “Esta Corte se debe pronunciar sobre su constitucionalidad, una decisión crítica que tiene el tema pensional en el limbo”, explica y añade que: “Tiene graves consecuencias fiscales porque la gente ya se está trasladando a Colpensiones en la ventana que contempla la reforma y que, por supuesto, se le debe pagar su pensión, pero sin recibir los recursos de inmediato”.

En el ámbito político, el Consejo Nacional Electoral tiene en sus manos la tercera decisión: la creación del Pacto Histórico como partido único. Si se aprueba, la izquierda podría unificar sus listas y obtener mayor representación en el Congreso.

Por otra parte, la cuarta decisión recae en el Congreso, que deberá discutir la reforma tributaria del gobierno, la cual, según expertos, tendría un fuerte impacto sobre la clase media.

Finalmente, la quinta decisión dependerá directamente del presidente: la conformación de su nuevo gabinete. “¿Mantendrá un gabinete con acuerdos políticos con los partidos verdes de la UI liberal para tener una gobernabilidad y un margen de maniobra en el Congreso y aprobar algunas de sus reformas? o si romperá con esas colectividades para rodearse de ministros cercanos a su movimiento progresista, con miras a la campaña electoral. En cualquier escenario, estas cinco decisiones definirán el rumbo inmediato del país.