Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

La Policía Nacional reporta 20 personas capturadas en Bolívar

Por distintos delitos, entre ellos acceso carnal violento, acto sexual con menor de 14 años, violencia contra servidor público, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, recepción, falsedad de documento público y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales

La Policía Nacional reporta 20 personas capturadas durante el fin de semana en Bolívar*

La Policía Nacional reporta 20 personas capturadas durante el fin de semana en Bolívar*

Las acciones se desarrollaron en municipios como Cicuco, San Estanislao, Hatillo de Lona, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Marialabaja, Arjona, Calamar y Mompox, donde también se obtuvieron importantes incautaciones: 127 dosis de estupefacientes (marihuana, cocaína, base de coca y bazuco), un arma de fuego artesanal, además de la recuperación de una motociclista que figuraba como hurtado.

En cuanto a la convivencia ciudadana, se aplicaron 19 comparendos por incumplir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, reforzando así las medidas para garantizar el orden en las comunidades.

Durante el fin de semana, la línea de emergencia 123 atendió 56 llamadas, de las cuales 31 correspondieron a riñas y hechos de intolerancia, mientras que 25 estuvieron relacionadas con perturbaciones a la tranquilidad pública.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló:

“Los resultados obtenidos durante este fin de semana evidencian la entrega y el esfuerzo de nuestros uniformados para proteger a la comunidad. Nuestro compromiso es seguir actuando de manera coordinada con las autoridades y de la mano de los ciudadanos, con el propósito de consolidar un ambiente seguro y en paz para todos los habitantes del departamento”.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para que siga denunciando cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad, a través de la línea 123 o de los números de contacto de las estaciones de Policía más cercanas.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad