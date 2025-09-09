La Policía Nacional reporta 20 personas capturadas en Bolívar

Las acciones se desarrollaron en municipios como Cicuco, San Estanislao, Hatillo de Lona, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Marialabaja, Arjona, Calamar y Mompox, donde también se obtuvieron importantes incautaciones: 127 dosis de estupefacientes (marihuana, cocaína, base de coca y bazuco), un arma de fuego artesanal, además de la recuperación de una motociclista que figuraba como hurtado.

En cuanto a la convivencia ciudadana, se aplicaron 19 comparendos por incumplir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, reforzando así las medidas para garantizar el orden en las comunidades.

Durante el fin de semana, la línea de emergencia 123 atendió 56 llamadas, de las cuales 31 correspondieron a riñas y hechos de intolerancia, mientras que 25 estuvieron relacionadas con perturbaciones a la tranquilidad pública.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló:

“Los resultados obtenidos durante este fin de semana evidencian la entrega y el esfuerzo de nuestros uniformados para proteger a la comunidad. Nuestro compromiso es seguir actuando de manera coordinada con las autoridades y de la mano de los ciudadanos, con el propósito de consolidar un ambiente seguro y en paz para todos los habitantes del departamento”.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para que siga denunciando cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad, a través de la línea 123 o de los números de contacto de las estaciones de Policía más cercanas.