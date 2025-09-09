La ART entregó 139 metros de placa huella y alcantarilla en vereda El Callao, en Zambrano, Bolívar

El proyecto contó con recursos de la ART por un monto de 362 millones de pesos.

“Luego de un trabajo incansable, hoy vemos materializado lo que fue un sueño. Ahora es una realidad para esta comunidad”, expresó Daisy Julio, coordinadora de la ART en los Montes de María.

Por su parte, Óscar Acuña, presidente de la Junta de Acción Comunal, agradeció el respaldo del Gobierno nacional: “Gracias al Gobierno del Cambio pudimos hacer esta obra para la comunidad del Callao en Zambrano, Bolívar”.

Autoridades locales también destacaron el alcance de la iniciativa. Gulfran Cantillo, concejal del municipio, subrayó: “Es la primera vez que vemos una obra realizada directamente por la comunidad”.

De igual forma, Abimael Cantillo, habitante de la zona, resaltó el impacto colectivo: “Estamos orgullosos por esta obra que beneficia a El Callao y a Cachipay. Gracias por darle la oportunidad a la Junta”.

Con este tipo de proyectos, la Agencia de Renovación del Territorio reafirma su compromiso de trabajar junto a las comunidades, impulsando obras que dignifican la vida en el campo y ayudan a cerrar brechas históricas, en el marco del Gobierno del Cambio.