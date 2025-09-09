Koocina Lab celebra un año de creatividad, aprendizaje y sabores compartidos

Hace un año, el creador de contenido Lucho Kook abrió las puertas de un proyecto que nació como un sueño y hoy es una realidad: Koocina Lab, un espacio en Bogotá que ha transformado la forma de vivir la gastronomía. En su primer aniversario, Koocina se ha consolidado como un lugar donde no solo se disfruta de experiencias culinarias inolvidables, sino donde también se aprende, se experimenta y se construyen sueños alrededor de la cocina.

Koocina no apuntan únicamente a chefs consagrados, sino que abre el telón a nuevos cocineros y emprendedores que encuentran allí un escenario para expresar su talento. “Koocina nació para que los chefs que siempre estuvieron en la sombra de una cocina de restaurante pudieran protagonizar sus propias creaciones, probar ingredientes distintos y mostrar lo que realmente quieren contar con sus platos”, explica Lucho Kook.

Los talleres gastronómicos son el corazón del proyecto: desde clases de sushi y pasta, hasta cocina libanesa y de autor, en un formato accesible y cercano para todos. Más que aprender recetas, los asistentes se llevan la posibilidad de compartir con amigos, fortalecer vínculos familiares o incluso descubrir un camino para emprender.

En este recorrido, Baileys ha sido un aliado especial, aportando su versatilidad a postres, cocteles y cenas temáticas que sorprenden por su creatividad. Koocina no solo es un laboratorio de cocina, también es un hogar. Diseñado con la calidez de una casa, cada experiencia invita a quedarse, a disfrutar y a volver. No es extraño que quienes participan aseguren que no quieren irse, que se sienten acogidos y parte de una comunidad.

Este primer aniversario no es solo una celebración, es un punto de partida para seguir consolidando a Koocina Lab como un espacio democrático de la cocina, donde se vive y se comparte el amor por la gastronomía. Un año después de su apertura, la premisa sigue siendo la misma: abrir la mesa, encender la estufa y dejar que los sabores y las personas cuenten su historia. Más información en la página web luchokooc.com.