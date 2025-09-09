Julián Molina sale de MinTic, tras haber sido aceptada su renuncia protocolaria

Comienza el relevo de salidas en el gobierno Petro ante la caída del Ejecutivo con la llegada de Carlos Camargo a la Corte Constitucional.

Caracol Radio conoció que fue aceptada la renuncia de Julián Molina y saldrá del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las próximas horas.

En su reemplazo quedará Carina Murcia, actual Viceministra de Transformación Digital.

De esta manera se presenta el primer relevo en el gabinete de Gustavo Petro, con una cuota del partido de la U y con la salida de un ministro que podría ser clave para el paso de las reformas sociales en el Congreso.