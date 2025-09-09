Habitantes de calle y microtráfico agravan la inseguridad en Cúcuta

Cúcuta.

La presencia de habitantes en condición de calle en distintos sectores de Cúcuta mantiene en alerta a las comunidades y líderes, quienes han denunciado que esta situación incrementa la percepción de inseguridad e incluso está ligada a actividades delincuenciales.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Edwin Cardona, reconoció la preocupación y explicó que desde la administración municipal se adelantan programas sociales y acciones conjuntas con la Policía Nacional y la Secretaría de Bienestar Social.

“Estamos trabajando en un programa desarrollado por Bienestar Social que se llama ‘Dando Nueva Vida’. Es un programa muy bonito que de verdad genera impacto a la ciudad y podemos recuperar a estas personas. Muchas han validado el bachillerato y se han reincorporado a la sociedad”, señaló.

El funcionario indicó que este trabajo se acompaña con reuniones permanentes con juntas de acción comunal para identificar los puntos más críticos y recuperar los espacios públicos afectados.

Además, precisó que se han dado instrucciones a la Policía Metropolitana para desarticular las casas dedicadas al expendio de estupefacientes.

“Ahí seguimos trabajando, recuperando estos espacios públicos junto con la comunidad, pero también afectando las casas donde venden estupefacientes”, dijo.

Cardona explicó que uno de los factores que alimenta la problemática es el microtráfico y la migración de habitantes de calle extranjeros.

“Aquí en Cúcuta sabemos que la droga es más barata por la producción del Catatumbo, y por eso esta guerra del microtráfico”, aseguró, al tiempo que destacó que junto con la Fiscalía se avanza en procesos de extinción de dominio contra las propiedades usadas para estas actividades ilegales.

Las autoridades municipales adelantan operativos en zonas como el Parque Colón, el Malecón y la avenida Cero, donde se concentra gran parte de esta población, buscando reducir el impacto en los espacios públicos y brindar a los ciudadanos mayores condiciones de seguridad.