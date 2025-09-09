Gobierno nacional compromete atención para El Tarrita

Se recupera el tránsito en el sector El Tarrita, Norte de Santander. Foto: Suministrada.

Cúcuta

Después de siete días de bloqueos y manifestaciones en la vía que de Abrego conduce a Ocaña y la Costa Atlántica, las comunidades damnificadas de la avalancha de El Tarrita llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional.

La presencia de una delegación desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, y quienes sostuvieron un diálogo con los manifestantes permitió nuevos compromisos.

El alcalde del municipio de Abrego Uber Sánchez dijo a Caracol Radio que “se logró llegar como acuerdo que la administración municipal ayude en el proceso de postulación de predios para iniciar el proceso de asentamiento, tenemos un cronograma para avanzar. Ellos pedían cronograma de pagos de los subsidios de arrendamiento teniendo en cuenta que hoy están en el limbo”.

“La UNGR logró gestionar y compromete recursos de los cuatro meses del año 2025. Así asumiendo esa responsabilidad y en coordinación con la alcaldía.La Gobernación también revisar{a presupuestos para apoyar a las comunidades” manifestó el gobernante.

Explicó el funcionario que “hay que hacer una nueva caracterización, porque se hablo de una forma de reasentamiento en sitio propio. Es decir aquellos que tenían predios, ellos han pedido reasentamiento en el lugar donde se encontraban, vamos a proceder con 130 familias damnificadas”.

“Se va a volver hacer la caracterización para determinar quienes se quedan allá y quienes quieren cambiar de lugar” precisó el mandatario municipal.