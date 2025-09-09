Fondo de Inversión Meke fortalecerá a 80 emprendimientos de la Comuna Seis de Cartagena

El Fondo Meke es impulsado por Fundación Grupo Social, en el marco del Plan para el Buen Vivir, en alianza con Fundación Santo Domingo, la Alcaldía de Cartagena a través del Plan de Emergencia Social Pedro Romero, ChangeLab, Fundación Ágora, y en articulación con la alianza Juntémonos.

Los emprendimientos que están participando presentan sus proyectos ante el jurado calificador en una exposición oral de 5 minutos, ahí se les evalúan sus ideas de negocio, planes de inversión y competencias empresariales, las cuales han fortalecido en la Ruta de Emprendimientos de Base.

“El Fondo de Inversión Meke es una gran oportunidad para fortalecer el tejido social y empresarial local, clave para mejorar la calidad de vida en la Comuna Seis. En la Ruta de Emprendimientos de Base, hemos fortalecido a más de 900 emprendedores, el 90% mujeres. Este año, junto a nuestros aliados, fortalecimos las competencias de 220 emprendedores y ahora seleccionaremos a las 80 mejores propuestas, quienes podrán acceder a recursos de capital para escalar sus iniciativas”, expresó Maristella Madero, directora del Territorio Progreso Cartagena de Fundación Grupo Social.

La Alcaldía de Cartagena, desde el Plan de Emergencia Social Pedro Romero es un actor clave en esta etapa del proceso del fortalecimiento a los emprendedores de la Comuna Seis de Cartagena. Su director, Jorge Redondo, destacó:

“Celebro esta gran alianza con entidades que han trabajado por años en la Unidad Comunera No. 6 y han acompañado a la comunidad en su camino emprendedor. Desde la Alcaldía, apostamos por construir una ciudad de emprendedores, porque al apoyar a un emprendedor, transformamos la vida de una familia y contribuimos al desarrollo de toda Cartagena”.

Por su parte, Verónica Trujillo, gerente de Proyectos de la Fundación Santo Domingo, señaló:

“Desde la Fundación Santo Domingo le apostamos al desarrollo territorial mediante la inclusión productiva de emprendimientos de base en la Comuna Seis y nuestro megabarrio Bicentenario. Queremos potenciar las ventas de estos 80 negocios en toda la Comuna, haciendo que sean más sostenibles y generen mayores ingresos para las familias”.

Los emprendedores de la Comuna Seis de Cartagena agradecieron esta convocatoria y expresaron su expectativa frente al proceso de fortalecimiento y acceso a recursos de capital. “Esta es una oportunidad muy grande para nosotros los emprendedores, que soñamos con atrevernos a hacer algo diferente. Ya tenemos una ganancia y es el fortalecimiento del conocimiento y de la red de emprendedores que hemos construido, ahora estamos presentando nuestras ideas de negocios, queremos crecer y esta es una oportunidad para lograrlo”, afirmó Yairson Roca, emprendedor de El Pozón.

Con el Fondo de Inversión Meke, la Comuna Seis impulsa el desarrollo económico inclusivo de Cartagena, a través de la generación de ingresos.