En María La Baja, campaña contra embarazos en adolescentes y violencia de género

La alcaldía de este municipio, a través de la secretaria de Inclusión Social y Equidad de Género, en cabeza de Jania Castro Morante, el embarazo en adolescentes representa un desafío para la salud física, emocional y social de las jóvenes.

Las consecuencias son profundas, no solo para la madre adolescente, sino también para el bebé, la familia y la sociedad en general.

La falta de educación sexual adecuada, muchas jóvenes carecen de información suficiente sobre su salud reproductiva y las medidas para prevenir embarazos no deseados.

Acceso limitado a métodos anticonceptivos, en muchas regiones, las adolescentes no tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que les permitan decidir libremente sobre su cuerpo.

Por otro lado, la violencia de género, en sus diversas formas, afecta a las adolescentes de manera particular. Las jóvenes enfrentan violencia física, psicológica, sexual y económica, tanto en el ámbito familiar como en su entorno escolar y social.

Esta violencia tiene efectos devastadores en su salud mental y física, perpetuando ciclos de pobreza, desigualdad y exclusión.

Se conoció que estás acciones que prenden transformar a María la baja en todos los sectores, es por ello por lo que estás actividades se hacen de manera articulada con las secretarías de Educación, Cultura y Deporte y salud municipal.

La intención de esta campaña es llevarla a todos los rincones del municipio, a través de las instituciones educativas.