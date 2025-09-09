Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Distrito de Cartagena recibe Premio Nacional SIMIT por su gestión en tránsito y movilidad

El reconocimiento fue entregado al director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), José Ricaurte Gómez, como exaltación a la gestión y compromiso de la entidad con la modernización y eficiencia del sistema de movilidad en la ciudad

El Distrito de Cartagena continúa siendo reconocido a nivel nacional por sus avances en materia de tránsito y movilidad. En esta ocasión, recibió el Premio Nacional SIMIT “Héctor Táborda Vélez” durante el 13° Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad, celebrado en la ciudad de Valledupar.

El Congreso, organizado por Fedemunicipios, reunió a alcaldes, secretarios, directores de tránsito y expertos en movilidad de todo el país. Durante el evento, se presentaron herramientas tecnológicas del SIMIT, se lanzó el Código de Tránsito actualizado, y se promovió el intercambio de experiencias e iniciativas orientadas a mejorar la seguridad vial.

“Este premio nos reta a seguir trabajando y fortaleciendo nuestras capacidades tecnológicas y operativas con un único propósito: disminuir los índices de siniestralidad en la ciudad. Por eso, seguimos comprometidos con este objetivo, y Fedemunicipios ha sido un aliado clave para lograr una mejor administración de nuestros trámites y servicios”, afirmó José Ricaurte, director del DATT.

El DATT continúa destacándose por su proceso de modernización y digitalización de servicios, fortaleciendo su institucionalidad con el fin de construir una movilidad más segura, eficiente y sostenible para todos los cartageneros.

