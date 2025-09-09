Denuncian supuestas irregularidades en obra adelantada en Girón, Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ingeniero Diego Pabón aseguró que la Alcaldía de Girón y la UNGRD están realizando una obra que, “desde el 2019 se anunció, con fines políticos, pero no se habían hecho estudios, ni socializaciones y ya se está desarrollando sin el cumplimiento de muchos requisitos que deberían ser básicos para su ejecución”.

Dijo que no hay un plan de manejo ambiental, no se hizo la socialización con la comunidad y no se hicieron actas de vecindad.

Asegura que se trata de una obra por más de 31.000 millones de pesos para realizar pantallas ancladas con concreto para evitar movimientos en masa.

"No es claro para nosotros de dónde provienen estos recursos" dijo.

Por su parte, Maritza Silva, secretaria de infraestructura de Girón, dijo que la obra es necesaria y que sí se hizo la socialización del proyecto.

La funcionaria dijo que atendieron medidas de mitigación y prevención para evitar desastres pues se han presentado “eventos de calamidad” que pone en peligro a la población.