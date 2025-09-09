Contundente revelación sobre Gustavo Puerta ¿Cuánto pagó Racing de Santander por su fichaje?

Gustavo Puerta hizo su debut con Racing de Santander el pasado domingo 7 de septiembre, en donde logró marcar su primer gol con el equipo y sellar la victoria 3-2 ante Almería, partido que correspondió a la cuarta fecha de la segunda división de España.

Pese a su estreno en el partido, el colombiano no había sido presentado aún en el club. Hasta que en la mañana de este lunes, el equipo español lo anunció oficialmente como nuevo jugador a través de sus redes sociales.

Elogios de Chema Aragón sobre el fichaje de Gustavo Puerta

Chema Aragón, director deportivo del club español, se refirió al colombiano con elogios tras su debut con el equipo y marcar el gol del triunfo (3-2) para el Racing de Santander.

“Es ese caramelito que te ponen en la boca una semana antes del cierre de mercado cuando estás esperando a que aparezca algo bueno y así fue de inesperado. Cuando surgió no pensé que podríamos ficharle, era un jugador que había hecho un buen año en el Hull City con opción de compra obligatoria y una sanción poco habitual le dejó en el mercado”, afirmó Aragón.

Luego añadió que se sentía muy emocionado de que Puerta fuera el nuevo refuerzo para el equipo español: “Pagó el tiempo que llevaba sin jugar, pero el Gustavo de la segunda parte, más allá del gol, es el que podremos ver. Un futbolista que abarca terreno y puede llevar el ritmo de partido (...). Que maneja muy bien la pelota, aunque lo disimuló en la primera parte. Estoy muy contento de este fichaje, creo que nos tocó la lotería con Gustavo”.

🎙️ DIRECTO | Presentación oficial de Gustavo Puerta



🗣️ Chema Aragón: “Es un jugador que abarca terreno, que lleva un buen ritmo de partido y maneja muy bien la pelota. Seguro que nos va a dar muchas alegrías” https://t.co/6oiLtEa98y pic.twitter.com/QSaWvCGaoS — Real Racing Club (@realracingclub) September 8, 2025

¿Cuánto pagaron por Gustavo Puerta?

El director deportivo del club desmintió la información proveniente de Alemania, donde confirmaban que el Racing de Santander había pagado más de 3,5 millones de euros por el volante colombiano. Según Aragón, el acuerdo por el fichaje de Puerta fue mucho menos de la cifra mencionada, además todavía le pertenece un porcentaje al Bayer Leverkusen.

Sin embargo, Gustavo será el mejor pago de la segunda división de España, según lo informó el periodista Julián Capera. Además, tendrá una cláusula millonaria de salida.