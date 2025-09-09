Contribuyentes de Cartagena tienen reducción del 90% en tasas de intereses por mora

Si tienes una deuda correspondiente a Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio y sus complementarios, Delineación Urbana, Sobretasa a la Gasolina, Publicidad Visual Exterior, Alumbrado Público o Contribución por Valorización, de la vigencia 2025 o anteriores; la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Secretaría de Hacienda, tiene una buena noticia para ti.

En vigencia está una condición especial de pago consistente en la reducción de intereses moratorios causados sobre las deudas tributarias, así como una reducción de sanciones aplicables a impuestos distritales, según lo ordenado por el Acuerdo No 188 del 30 de julio de 2025, expedido por el Concejo Distrital y sancionado por el alcalde Dumek Turbay Paz.

Gracias a esto, los contribuyentes tienen la oportunidad de poner al día sus obligaciones tributarias, ahorrándose el 90% de los intereses moratorios, siempre que cancelen la totalidad del capital, ya sea de toda su cartera o de las vigencias que escojan. Este beneficio estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025.

El Acuerdo No 188 del 30 de julio de 2025 también favorece a los contribuyentes que tengan a su cargo el pago de sanciones asociadas a los impuestos distritales, las cuales se reducirán en el 70%, siempre que cancelen la totalidad del capital adeudado, alivio que estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025.

“Invito a todos los contribuyentes que se encuentran en mora a que aprovechen estos beneficios especiales y se pongan al día con sus obligaciones tributarias. El pago de los impuestos sí se ve reflejado e invertido en las múltiples obras que el alcalde Dumek Turbay Paz está ejecutando a lo largo y ancho de la ciudad, contribuyendo juntos a la transformación de la ciudad”, afirmó el secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González.

*Otras disposiciones*

Ten en cuenta que, para acuerdos de pago, también aplicarán beneficios tributarios, con la reducción del 70% de los intereses moratorios, siempre que se pague el 50% de la cartera seleccionada como cuota inicial y se cumpla con un total de cinco cuotas en los plazos definidos.

Para los contribuyentes que paguen sus deudas de impuestos distritales entre el primero de noviembre y el 31 de diciembre de 2025, la reducción en tasas de intereses moratorios será del 70% y la reducción en sanciones será del 50%.

Con esta iniciativa, el Distrito le apuesta a aumentar el recaudo de los impuestos distritales, cuyos recursos sí se ven invertidos en las comunidades de Cartagena.