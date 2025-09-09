Confirmado Animal Fest Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria

Adolfo Pérez, director de la UMATA, explicó que el festival busca ofrecer una experiencia única de inmersión para familias y turistas, destacando que no solo está dirigido a las mascotas tradicionales, sino también a especies de granja. El alcalde Dumek Turbay, por su parte, reafirmó el compromiso de la administración con la protección de los animales y con la visibilización de la Cartagena rural, esencial en el desarrollo económico y social de la ciudad.

Actividades para toda la familia

El Animal Fest ofrecerá jornadas de salud animal, adopción responsable de mascotas, muestra comercial, esterilización, exhibiciones en la pista equina, pista Agility y Rally DOG, además de presentaciones folclóricas, zona de juegos infantiles y una muestra gastronómica.

Uno de los espacios más esperados será la Granja UMATA, donde los niños podrán interactuar con algunas especies y aprender de la mano de expertos su importancia para la naturaleza y la vida cotidiana, fortaleciendo así la educación en respeto y cuidado animal. Allí habrá caballos, vacas, ponis, mini horses, conejos, patos, pavos, gallinas exóticas, tortugas y más.

Con esta iniciativa, Cartagena busca fortalecer una cultura de respeto, convivencia responsable y amor por todas las especies, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes trabajan y disfrutan del mundo animal.