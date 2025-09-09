Comienza el BOmm 2025 con novedades que fortalecen la conexión con los jóvenes

Música

Las nuevas formas de conexión con los jóvenes y la salud mental en el sector de la música hacen parte de las novedades que el Bogotá Music Market – BOmm trae en su programación para la edición de 2025, que se extenderá hasta el viernes 12 de septiembre.

Del martes 9 al viernes 12, el BOmm 2025 reunirá a 228 proyectos musicales, 28 agencias de representación, 92 compradores nacionales e internacionales y 89 agentes de industria, con el objetivo de impulsar los negocios en el sector. Se realizarán al menos 32 jornadas musicales (showcases).

La Cámara de Comercio de Bogotá, organizadora del BOmm, calcula que por lo menos 6.000 personas asistirán a las actividades programadas. El BOmm reunirá a 228 proyectos musicales, 28 agencias de representación, más de 70 compradores nacionales y extranjeros, así como al menos 80 agentes de industria. En cuanto a los 32 espectáculos musicales, estos serán protagonizados por artistas que están marcando la pauta.

Para esta edición, el BOmm+ pondrá el foco en la música electrónica, con 39 artistas que celebran este lenguaje global. Las Noches BOmm, por su parte, activarán 15 venues icónicos de Bogotá con más de 30 presentaciones en vivo, extendiendo la fiesta por 10 días.

En diálogo con CARACOL RADIO, Violeta Parra De Moya, directora del BOmm, señala: “Este año, el BOmm se renueva con temas que conectan con las nuevas generaciones, como la salud mental en la industria musical y las transformaciones en los hábitos de consumo de la Gen Z. BOmm+ será el espacio para explorar la electrónica como puente intercultural, gracias a la alianza con el Instituto Francés de la Embajada de Francia, el Centre National de la Musique y BPM Agence de Conseil Artistique”.

El BOmm se realiza del 9 al 12 de septiembre en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella de Bogotá, toda la información en la página oficial www.bogotamusicmarket.com