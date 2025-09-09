Colombia ahorra más de un millón de dólares con reparación local de motor aeronáutico militar

Colombia

El Ejército Nacional realizó por primera vez en Colombia la reparación de un motor CT7-9C3, perteneciente al avión de patrulla marítima CASA CN235-300 NPA de la Armada Nacional.

Le puede interesar: Procuraduría hace inspección en MinDefensa por contrato para mantenimiento de helicópteros MI-17

Este tipo de aeronave, única en el país, cumple misiones estratégicas para la seguridad nacional, como operaciones de lucha contra el narcotráfico, protección de la vida en el mar, exploración aeromarítima, control de tráfico marítimo y pesquero, búsqueda y rescate, así como vigilancia ambiental.

La labor técnica realizada por el Ejército representa un avance en las capacidades de mantenimiento especializado de la Aviación del Ejército.

Además, fortalece la autosuficiencia de la Fuerza Pública en el sostenimiento de su flota aérea, dejando ver que Colombia puede ser referente regional en mantenimiento aeronáutico militar.

De acuerdo con un estudio de mercado del sector, la reparación del motor CT7-9C3 tendría un valor aproximado de 1.3 millones de dólares si se contratara en el exterior.

Gracias al trabajo del BAEMA, la Armada optimiza sus recursos y reduce los tiempos de alistamiento operacional.

Finalizado el proceso de mantenimiento, el motor será trasladado a Barranquilla para ser instalado nuevamente en la aeronave, donde se realizarán pruebas bajo los parámetros establecidos por el fabricante.

La entrega formal del motor contó con la presencia del coronel de navío David Ortiz Galindo, comandante del Comando de Alistamiento de Aviación Naval, y del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación Ejército N.° 32 Apoyo y Sostenimiento.