Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Cemento País se unió a la Alcaldía de Arjona en una jornada integral de servicio para la población

La jornada integral fue un éxito y demostró el compromiso de los funcionarios de la Alcaldía y todas las instituciones que participaron

Cemento País se unió a la Alcaldía de Arjona en una jornada integral de servicio para la población

Cemento País se unió a la Alcaldía de Arjona en una jornada integral de servicio para la población

Esta especial jornada se llevó a cabo en colaboración con la Armada, Profamilia, ESE Hospital de Arjona, Secretaría de Gobierno y Registraduría, entre otros. La Dra. Julieth Marrugo lideró esta iniciativa que brindó atención médica, orientación y servicios a los habitantes del sector.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El gerente Comercial de Cemento País, Carlos Espinosa Osorio, destacó que “este tipo de iniciativas de la Alcaldía de Arjona permiten retribuir a la comunidad y apoyar a los más necesitados. En Cemento País nos comprometemos con el desarrollo social y económico de nuestras regiones de influencia”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad