Cemento País se unió a la Alcaldía de Arjona en una jornada integral de servicio para la población

Esta especial jornada se llevó a cabo en colaboración con la Armada, Profamilia, ESE Hospital de Arjona, Secretaría de Gobierno y Registraduría, entre otros. La Dra. Julieth Marrugo lideró esta iniciativa que brindó atención médica, orientación y servicios a los habitantes del sector.

El gerente Comercial de Cemento País, Carlos Espinosa Osorio, destacó que “este tipo de iniciativas de la Alcaldía de Arjona permiten retribuir a la comunidad y apoyar a los más necesitados. En Cemento País nos comprometemos con el desarrollo social y económico de nuestras regiones de influencia”.