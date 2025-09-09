Cartagena acoge la antología poética La Voz de la Cigarra

El homicida, un exprofesor aficionado a la poesía, acabó con la vida de un amigo que le dijo que toda la obra verdaderamente valiosa está en prosa.. Foto: Getty Images( Thot )

El viernes 12 de septiembre a las 5:00 p. m., en el Museo Histórico de Cartagena, se llevará a cabo la presentación oficial del libro La Voz de la Cigarra, una antología poética que reúne a destacadas autoras de Colombia y el extranjero, quienes, con sus versos, evocan la fuerza transformadora de la palabra.

Una polifonía femenina

La antología congrega a voces diversas que confluyen en un mismo canto poético. Entre las autoras participantes se encuentran:

Yajaira Pinilla Carrascal, Yenis Navarro Tinoco, Mirian Díaz Pérez, Vivian Giaimo Chaves, Martha Navarro Bentham, Patricia Bonilla Thorschmidt, Dina Luz Pardo Olaya, Sofía Camacho Chaljub, Irama Rodríguez Pedraza, Nery Santos Gómez, Yaneth Álvarez Montiel y Lidia Corcione Crescini.

Cada una aporta desde su mirada singular poemas que abordan la vida, la memoria, la naturaleza, el amor y la resistencia, configurando un mosaico literario que reafirma la vigencia de la poesía en la sociedad contemporánea.

Un espacio cultural abierto a todos

La obra ha sido seleccionada y curada con esmero por Lidia Corcione, y será presentada en un espacio cargado de historia y simbolismo: el Museo Histórico de Cartagena. La cita invita a la ciudadanía, a turistas y a la comunidad académica y cultural a sumarse a este encuentro con la palabra.

La entrada será completamente libre, reafirmando el compromiso de las autoras y organizadores con la democratización del arte y la cultura.

Detalles del evento

• Lugar: Museo Histórico de Cartagena

• Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025

• Hora: 5:00 p. m.

• Entrada: Libre