Cárcel para hombre que habría asesinado al empleado de una gasolinera en medio de un atraco

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías de Cartagena (Bolívar) impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Álvaro Luis Berrío Montes, quien habría participado en un hurto durante el cual un hombre fue asesinado.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar imputó al procesado los delitos de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. Cargos que no fueron aceptados.

Los hechos investigados ocurrieron la madrugada del 7 de enero en una estación de servicio de combustible del barrio La Princesa, hasta donde el procesado, junto a otro hombre habrían llegado en una motocicleta con aparente propósito de hurtar el establecimiento comercial.

En el lugar se encontraba un trabajador de 55 años quien al intentar evitar el robo fue víctima de varios disparos. La gravedad de las lesiones le produjo la muerte en el centro asistencial a donde fue trasladado.

El procesado fue capturado el pasado 31 de agosto por la Policía Nacional en el barrio Ternera de la capital bolivarense.