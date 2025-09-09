Cúcuta

Atentado contra inspector de trabajo en Tibú

Autoridades investigan quienes estarían detrás de la acción violenta

Atentado al inspector de trabajo de Tibú / Foto Archivo

Un atentado contra el inspector de trabajo del municipio de Tibú Franklin Minorta se produjo en las últimas horas, en la región del Catatumbo.

Las autoridades reportaron que en la vía Cúcuta-Tibú a la altura del corregimiento de Campo Dos, hombres armados atacaron el vehículo en el que se desplazaba junto a su esquema de seguridad el funcionario.

El trabajador salió ileso pese a los impactos de arma de fuego que recibió el automotor en el que se desplazaba cerca al casco urbano.

El señor Minorta fue candidato a la alcaldía del municipio de Tibú en la pasada contienda, es miembro de la Unión Patriótica y líder comunal de la región.

La víctima esta siendo protegida por unidades de la policía nacional en el comando del municipio de Tib{u. Mientras tanto se investiga quienes serían los responsables de este hecho violento.

