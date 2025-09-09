Asesinado hombre en el barrio Chile de Cartagena

Un deceso se presentó en el barrio Chile, Manzana 21, al interior de un establecimiento abierto al público.

Es de anotar, que en la zona había gran afluencia de personas por un evento.

En un centro hospitalario informaron sobre el deceso de Eswin José Arzusa González de 30 años de edad, quien presenta varias heridas por arma de fuego.

Los hechos son materia de investigación pero el occiso presenta una anotación judicial como indiciado por el delito de tráfico de estupefacientes.