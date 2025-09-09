Alcaldía y Fundación Juanfe impulsan proyecto de derechos y oportunidades para madres adolescentes

La Alcaldía de Cartagena y la Fundación Juanfe presentaron oficialmente el convenio “Violeta transforma tu futuro”, una iniciativa que beneficiará a más 200 madres adolescentes en situación de vulnerabilidad, con programas de formación técnico-laboral, acompañamiento psicosocial y acceso a oportunidades de empleo digno, con el propósito de construir futuros transformadores para las jóvenes y sus familias.

El lanzamiento contó con la presencia de la Gestora Social, Liliana Majana, quien compartió con las jóvenes beneficiarias y participó en un espacio de conexión emocional. De la mano de la Secretaría de Desarrollo Social, y su Oficina de Asuntos para la Mujer, reafirmó que esta apuesta responde al compromiso de la administración distrital de fortalecer los derechos, la autonomía económica y el bienestar integral de las mujeres cartageneras.

“Hoy inicia una nueva historia para más de 200 madres adolescentes de Cartagena. Con este convenio entre la Fundación Juanfe y la Alcaldía abrimos el camino hacia su cualificación e inclusión laboral, con formación en cocina, belleza y servicios hoteleros. Nuestro propósito es que cada una acceda a un empleo digno o incluso a la oportunidad de emprender. Porque cuando una mujer se supera, transforma la vida de su familia, de su comunidad y de nuestra ciudad”, afirmó la gestora social, Liliana Majana.

El convenio se enmarca en el Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos 2024–2027”, que establece como prioridad promover y facilitar el desarrollo integral de las mujeres, mediante el empoderamiento, la educación y la promoción del empleo formal como herramientas clave para cerrar brechas sociales y económicas. A través de la Fundación Juanfe, esta apuesta se complementa con la estrategia 360.

“Mucho tiempo atrás quería estar acá y gracias a Dios hoy cumplí mi sueño, espero graduarme con el favor de Dios para darle un futuro a mi hijo y contarle a mi familia que yo sí pude”, expresó Yoselin Mendoza, seleccionada para el programa de Servicios Hoteleros y Turísticos.

La alianza contempla tres ejes estratégicos para garantizar un impacto real y sostenible:

• Educación integral: certificación técnico-laboral y fortalecimiento de habilidades productivas y competitivas.

• Inclusión laboral: perfilamiento, gestión de vacantes, pasantías y acompañamiento para acceder a empleos dignos.

• Fortalecimiento psicosocial: herramientas para la gestión emocional, mejora de relaciones familiares, prevención de un segundo embarazo adolescente y decisiones responsables sobre salud sexual y reproductiva.

Además, el convenio garantizará alimentación, subsidio de transporte y cuidado integral para los hijos de las participantes en el Centro Integral de Desarrollo Infantil (CIDI), lo que permitirá que las jóvenes continúen su proceso de formación y ruta de empoderamiento sin interrupciones.

El proyecto tendrá una duración de cinco meses, durante los cuales las jóvenes recibirán 340 horas de formación teórica en habilidades blandas y productivas, complementadas con 300 horas de pasantías.

Con esta alianza, la Alcaldía de Cartagena y la Fundación Juanfe ratifican su compromiso con la transformación social sostenible, demostrando que la inversión en las mujeres es una apuesta directa por el desarrollo económico y humano de toda la ciudad, construyendo futuros transformadores.